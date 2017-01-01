В Днепр в госпиталь привезли бойцов из АТО в тяжелом состоянии: подробности

Несмотря на вроде как объявленное "новогоднее перемие", боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ.

Пресс-центр АТО

В Днепр из зоны АТО на Донбассе авиационным путем были доставлены трое украинских военных в тяжелом состоянии.

Такую информацию озвучили в областной клинической больнице имени Мечникова, сообщает "Радио Свобода".

Известно, что один из доставленных – 23-летний боец ВСУ ​​– имеет ранения глаз, лица, шеи. Медики всеми силами пытаются спасти его зрение.

У второго, 19-летнего бойца, была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

В самом тяжелом состояние находился 27-летний военнослужащий, получивший сквозное ранение головы - у него поражены черепные кости.

Однако позднее главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что состояние бойца удалось вывести к стабилизации.

"Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критична. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", – написал он.



Днепровские волонтеры призвали жителей города сдавать донорскую кровь - ради того, чтобы сделать запас для переливания бойцам, находящимся на лечении, и создать резерв на выходные и праздничные дни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее в штабе АТО назвали число силовиков, раненых в результате обстрелов боевиков