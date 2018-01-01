В Днепре после обновления открыли одну из самых больших диорам мира: видео

Это первая такая экспозиция в Украине подобного технологического уровня.

Скрин с видео ТСН

В Днепре после обновления открыли одну из крупнейших диорам в мире.

Теперь посетителей ждут световая система, как на шоу, планшет вместо указки и история без советских мифов.

60-метровое полотно изображает форсирование реки Днепр во время Второй мировой осенью 1943-го. Картину восстанавливала целая группа художников, ведь за 40 лет существования диораму неоднократно затапливало, а старые лампы выжигали краски.

Помочь зрителя почувствовать себя внутри боя поможет сложная система светодиодного освещения. Рядом экран со списком 52 тысяч погибших воинов.

"Такого технологического уровня это первая такая экспозиция в Украине", – заверил руководитель проекта реконструкции диорамы "Битва за Днепр" Дмитрий Иванов.

Ранее руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что официальные мероприятия 22 июня – приуроченные к дате начала военных действий нацистской Германии против СССР – являются "атавизмом" совка.

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