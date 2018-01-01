В Днепре появились борды с фото, именами и адресами людей, погоревших на кражах

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1 / 4 В Днепре появились борды с фото и персональными данными людей, погоревших на кражах (facebook.com/Borys Filatov)

Отдел рекламы горисполкома не имеет отношения к обнародованию персональных данных граждан, подчеркнул мэр областного центра.

В Днепре появились борды с фото и персональными данными людей, погоревших на кражах

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе появились борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания людей, которых задерживала полиция при кражах коммунальной собственности.

Городской голова и отдел рекламы горисполкома не имеют отношения к обнародованию персональных данных граждан, написал чиновник на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью (в ночь на пятницу, 22 июня, — Ред.) по городу появились борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, которые задерживались полицией при кражах коммунальной собственности", — отмечается в сообщении.

Ранее в Днепре на личном автомобиле главы общественной организации "Майдан Сичеслав-Днепр" Виктора Романенко неизвестные написали аббревиатуру — "ДНР". Посмотреть снимки машины можно здесь.

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