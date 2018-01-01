В Днепре радикалы из С14 и местные жители конфликтовали из-за граффити СС "Галичина": фото

В ситуацию были вынуждены вмешаться сотрудники полиции.

Граффити, посвященное 75-летию создания дивизии СС «Галичина» Фото: Информатор

В Днепре жители одного из домов по проспекту Мира выступили категорически против граффити, посвященного дивизии "Галичина" , которое изобразили праворадикалы из С14.

"Мы нарисовали граффити в честь дивизии Галичина. На следующий день на этом граффити появились серпы с молотами и звезды, затем граффити было полностью закрашено. Когда мы пришли его восстановить, к нам начали приставать люди в нетрезвом состоянии, пытались нам мешать, вызвали полицию. Когда прибыла полиция, мы сразу подали заявление, что люди находятся в нетрезвом состоянии в общественном месте... Полиция никого не задержала, кроме двух активистов С14", - цитирует представителя праворадикальной организации "Радио Свобода".

По информации областной полиции, между местными жителями и авторами граффити произошла потасовка. Правоохранители, которые прибыли на место инцидента, двух активистов С14 пригласили в районный отдел полиции, где установили их личности, провели профилактическую беседу о нарушениях общественного порядка и правил благоустройства города. Сведения о событии внесли в журнал единого учета.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Как сообщалось ранее, члены радикальной организации С14 21 апреля выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и личные вещи постояльцев. По факту инцидента столичная полиция открыла уголовное производство.

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