В Днепре снос киосков перерос с драку активистов с полицией (фото, видео)

Активисты попытались помешать полицейским демонтировать незаконные МАФы.

17 июля в Днепре на улице Бердянской начали демонтаж незаконно построенных там киосков - однако во время сноса малых архитектурных форм произошла стычка между муниципальной полицией и активистами, которые хотели помешать демонтажным работам.

Киоски угодили под снос, потому что у их владельцев не было необходимых разрешительных документов на размещение, сообщается на сайте горсовета.

"Во время демонтажа МАФов неизвестные молодые люди оказали сопротивление коммунальщикам и сотрудникам муниципальной стражи, которая охраняла проведения соответствующих работ. Нарушители бросали камни, использовали биты и жгли шины. На соответствующую ситуацию отреагировала полиция", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в сотрудников Муниципальной стражи стреляли из травматов и пытались облить зеленкой. Полиция взяла в оцепление место демонтажа. Всех участников столкновений задержали и положили на землю.

В мэрии города пообещали после окончания демонтажа МАФов обустроить территорию под парк.

"Также планируется провести благоустройство сквера, который находится рядом с местом бывшего размещения киосков", - отметили в горсовете.

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Напомним, ранее в Киеве на Дарницком рынке "карательные бригады" разгромили несколько десятков МАФов, нанеся большие убытки.

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