В Днепре в СИЗО повесилась женщина, напавшая на бойца АТО с молотком

Информацию обнародовал днепровский градоначальник Борис Филатов.
Соответствующее сообщение опубликовал днепровский градоначальник Борис Филатов на свой странице в соцсети Facebook.
"Вначале ты ходишь на митинги за "русский мир". Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои "русские братья" депортируют обратно в Украину... Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне", - написал он.
Напомним, ранее в Днепре за поддержку Меньшиковой из театра уволили солистку хора.