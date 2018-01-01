На Днепропетровщине у водителя отобрали права за то, что он попал в 5-метровую яму

В полиции объясняют, что к водителю не было бы претензий, если бы перед машиной внезапно провалился грунт.

В Днепропетровской области полиция наказала водителя, который попал в 5-метровую выбоину на трассе.

Врач ехал вечером с семьей на дачу по трассе Днепр-Киев. Из-за дождя и плохого освещения он увидел выбоину только в последний момент. Попав в нее, автовладелец получил разорванное колесо и неуправляемую машину. Чудом обошлось без ДТП: авто ехало в правой полосе и с небольшой скоростью, что в конечном итоге и спасло. Водитель утверждает, что дорожного знака об опасности не было.

При этом от полиции он получил протокол, а его водительское удостоверение забрали. В полиции объясняют, что к водителю не было бы претензий, если бы грунт вдруг провалился перед машиной, в противном случае у него было время среагировать на препятствие.

"Суд будет решать, действительно ли эта яма была единственной и прямой причиной случившегося, или сам водитель мог или остановиться, или снизить скорость и не попасть в ДТП", – заявила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее в "Укравтодоре" подсчитали, когда отремонтируют украинские дороги. В частности, в 2020 году в Украине должны ремонтировать 5 тысяч километров дорог.

Напомним, в Украине заговорили о специальном сборе для автомобилей на "евробляхах", так как украинцы платят налоги за ремонт дорог, а иностранцы катаются по нашим дорогам бесплатно.

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