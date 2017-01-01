В "ДНР" анонсировали первый путинский "гумконвой" в этом году

"Белые грузовики" якобы доставят около 286 тонн помощи, в том числе продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.

Боевики "Донецкой народной республики" ожидают первый в 2018 году "путинский гуманитарный конвой"/ До этого грузы из России доставляли перед новым годом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. 73-й по счету гумконвой прибудет в Донецк25 января.

"В "ДНР" 25 января 2018 года прибывает 73-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации", — сказано в сообщении.

По предварительной информации, "белые грузовики" якобы доставят около 286 тонн помощи, в том числе продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие, амуницию и другую помощь.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предположил, что в автомобилях, которые, по информации РФ и боевиков, перевозят гуманитарку, может находиться "живая" сила.