В "ДНР" мощный взрыв уничтожил склад боеприпасов, есть жертвы

Инцидент случился из-за пренебрежения правилами хранения и обращения с боеприпасами.

На Донбассе боевики пытались обустроить скрытый склад боеприпасов на своих позициях, в результате раздался взрыв.

По сообщению украинских разведчиков, инцидент случился из-за пренебрежения правилами хранения и обращения с боеприпасами и нарушения норм пожарной безопасности.

"Мощный взрыв произошел 27 апреля и привел к частичному разрушению позиции, гибели двух и ранении одного боевика. На масштабность разрушений, а соответственно и размер арсенала, указывает тот факт, что для установления объемов повреждений фортификационного оборудования противник применил БПЛА", — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В штабе сообщили, что боевики обустраивали склад боеприпасов к минометам, а также различным видам стрелкового вооружения, которое скрывали от российских кураторов . Использоваться такие "схроны" могли для решения междоусобных разборок, терактов на объектах гражданской инфраструктуры и для продажи.

Происшествие случилось в расположении 3 батальона 9 полка 1 АК.

Ответственность за взрыв оккупанты переложили на силы АТО – на "неуловимую украинскую ДРГ".

"Очевидно, что такое оправдание не устроило российских кураторов. По факту уничтожения позиции, назначено очередное расследование, которое лично контролирует командующий 1 АК, который вчера прибыл на место происшествия", — говорится в сообщении штаба АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что 16-22 апреля — в захваченном селе Смелое Луганской области боевики потеряли новейший образец техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российского производства — станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

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