В "ДНР" начались преследования и аресты вернувшихся из плена боевиков

В непризнанных республиках осуждают своих "защитников" на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима.

Обмен пленніми, иллюстрация twitter.com/prm_ua

Боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республике" (ДНР) начали преследовать, арестовывать и устраивать показательные суды заложников, которые вернулись после обмена.

Об этом сообщил штаб АТО со ссылкой на данные разведки.

"Сотрудники так называемого "МГБ ДНР" инкриминируют бывшим боевикам сотрудничество с украинскими спецслужбами. В частности, 28 декабря 2017 задержан гражданин Сиренко С.А. 1984 г.р., который был передан в так называемую "республику" в рамках процедуры обмена пленными, а 6 января 2018 этим же "ведомством" были задержаны члены "Союза Военнопленные и Политзаключенных Донбасса" Максим Гармаш и Сергей Бабич", — говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что непризнанные республики осуждают своих "защитников" на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима.

Как известно, в рамках декабрьского обмена заложниками, Украина передала боевикам 233 человека, а взамен получила 73 пленных.