В "ДНР" сколачивают группы диверсантов для провокаций в мирных регионах Украины

Диверсионные группы боевиков должны принять активное участие в заказных акциях.

В "ДНР" боевики создают группы диверсантов

Боевики "ДНР" создали диверсионные группы для участия в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации.

Полиция располагает достоверной информацией о том, что по такие группы созданы по "поручению лидера ДНР" Захарченко, сообщил первый замглавы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Диверсионные группы должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не имеют" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", — говорится в сообщении.

По его словам, планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

Напомним, ранее в Северодонецке были задержаны два диверсанта, которые планировали теракты.