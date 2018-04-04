В "ДНР" убили одного из главарей

В базу "Миротворца" Александр Новиков был включен под кличкой "Толстый".

Убит командир взвода террористов "ДНР". mnogonado.net

На Донбассе убили командира взвода террористов "ДНР" Александра Новикова.

В базу "Миротворца" Александр Новиков был включен под кличкой "Толстый".

Родился Новиков в 1981 году. Образование получил в Донецке. По профессии был автослесарем.

"Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал груз200 ~04/04/18", - сообщается на странице Necro Mancer в Twitter.

В соцсетях близким погибшего уже выражаются соболезнования.

Ранее разведка сообщила, что боевики "ДНР" начинают готовить "пушечное мясо" из школьников. Согласно имеющимся данным, все подается под соусом "военно-патриотического воспитания молодежи".

Напомним, ранее главарь "ДНР" Захарченко приказал готовить боевых резервистов для "ДНР".