В "ДНР" убили одного из главарей

В базу "Миротворца" Александр Новиков был включен под кличкой "Толстый".
В базу "Миротворца" Александр Новиков был включен под кличкой "Толстый".
Родился Новиков в 1981 году. Образование получил в Донецке. По профессии был автослесарем.
"Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал груз200 ~04/04/18", - сообщается на странице Necro Mancer в Twitter.
Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал #груз200 ~04/04/18 https://t.co/yN8TImHIHh pic.twitter.com/YGB4sakdnl— Necro Mancer (@666_mancer) 12 апреля 2018 г.
В соцсетях близким погибшего уже выражаются соболезнования.
Ранее разведка сообщила, что боевики "ДНР" начинают готовить "пушечное мясо" из школьников. Согласно имеющимся данным, все подается под соусом "военно-патриотического воспитания молодежи".
Напомним, ранее главарь "ДНР" Захарченко приказал готовить боевых резервистов для "ДНР".