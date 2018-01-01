В "ДНР" заявили о сокращении комендантского часа

С начала конфликта на Донбассе комендантский час действовал с 23 часов до пяти утра.

Главарь самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко распорядился сократить комендантский час на территории "ДНР".

Как сообщает "Интерфакс", согласно внесенным изменениям комендантский час теперь действует с 01.00 до 05.00 часов.

С начала конфликта на Донбассе, на территории так называемой республики комендантский час действовал с 23 часов до пяти утра.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в составе украинского флота в ближайшее могут появиться бронекатера с "неожиданным" оснащением.

Воронченко отметил, что украинский флот обладает шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 (типа "Гюрза-М"). "Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью", - поделился Воронченко.

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