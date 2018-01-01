В доме под Житомиром полиция обнаружила восемь трупов

Версию насильственной смерти правоохранители пока не рассматривают.

В полиции окончательную причину гибели восьмерых людей пока не называют Открытые источники

В одном из частных домов Бердичева Житомирской области 5 марта сотрудники правоохранительных органов обнаружили восемь тел погибших

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко в комментарии 112 Украина сообщила, что полицию вызвала женщина, проживающая с жертвами по соседству.

По информации полиции, соседка заметила, что из дома вторые сутки подряд никто не выходит. Ее также насторожил исходящий из помещения неприятный запах.

"На данный момент гибель 8 человек - уже подтвержденный факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП Житомирской области и Бердичевского отделения полиции", - подтвердила Ващенко.

По информации правоохранителей, в доме были обнаружены тела мужа и жены, двоих их детей, 1990 г.р. и 1997 г.р., а также трехлетнего и годовалого внуков. Среди погибших также обнаружена девушка сына и соседка, проживающая рядом.

Ващук отметила, что точную причину смерти определит вскрытие. По предварительной версии, причиной гибели людей называется отравление угарным газом. Версию о насильственной смерти в полиции пока не рассматривают.

В полиции отметили, что в доме было печное отопление, которое и считают источником угарного газа.

Напомним, ранее в результате отравления угарным газом в Харьковской области погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей.