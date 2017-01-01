В Донецке из "калаша" расстреляли российского полковника — соцсети

К россиянам не пускали ни врачей, ни судмедэкспертов с "полицией", пока "МГБ не забрало документы свежих несвежих".

В оккупированном Донецке расстреляли из автомата автомобиль, в котором ехали российские военные. Гибель офицера-захватчика боевики пытаются скрыть.

Об этом написал блогер Алексей Чибисов на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в Калининском районе на улице Карпинского еще в начале февраля.

"Неизвестные из "калашей" расстреляли машину, в которой ехали военные ВС РФ — полковник и его водитель-срочник. Оба погибли на месте от многочисленных полученных ранений" — написал блогер.

"Россиян привезли в морг больницы им. Калинина. Поскольку погибли россияне, а один из оккупантов еще и при погонах, на место ЧП не пускали ни врачей "скорой", ни судмедэкспертов с "полицией". До тех пор, пока МГБ не забрало документы свежих несвежих", — отметил Чибисов.

Напомним, в Донецке бабушка пожаловалась Захарченко на издевательство над людьми.