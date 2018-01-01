В Донецкой области прогремел взрыв на контрольном пункте "Майорск", погиб пограничник

Взорвалась ручная осколочная граната.
"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществляющего прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", пока что по неизвестным причинам, взорвалась ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого — средней тяжести", — говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве добавили, что по факту случившегося назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области прогремел взрыв в жилом доме.