В Донецкой области прогремел взрыв на контрольном пункте "Майорск", погиб пограничник

Взорвалась ручная осколочная граната.

В результате взрыва гранаты погиб пограничник mvs.gov.ua

В субботу, 17 марта, в Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб пограничник Краматорского погранотряда, еще один военный получил ранения.

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществляющего прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", пока что по неизвестным причинам, взорвалась ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого — средней тяжести", — говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области прогремел взрыв в жилом доме.