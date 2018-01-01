В Донецкой области прогремел взрыв в жилом доме, есть погибший и пострадавшая

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1 / 3 В Доброполье произошел взрыв в жилом доме (police.dn.ua)

Гранату погибший приобрел у местного жителя, торговец оружием задержан.

В результате взрыва гранаты в жилом доме города Доброполье Донецкой области погиб местный житель.

"Установлено, что на момент взрыва в квартире находился 23-летний владелец дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для медицинского осмотра (без госпитализации)", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

Полицейские установили, что взрывной предмет погибший приобрел у местного жителя. Сейчас подозреваемый задержан.

По факту случившегося открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

В полиции добавили, что с начала года в Донецкой области в результате обращения с взрывоопасными предметами пострадали 8 человек, из них двое погибли, 6 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержан мужчина, бросивший гранату под авто копов.