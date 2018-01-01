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В Донецкой области утонул участковый, спасая уплывшую на матрасе дочь

Сегодня, 00:28

Девочку отнесло далеко от берега, а мужчина не рассчитал силы, чтобы оказать ей помощь.

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Мужчина утонул, спасая дочь Фото: odesa.mns.gov.ua
В Донецкой области погиб участковый офицер Мирноградского отделения полиции Олег Ковалев. Сотрудник правоохранительных органов погиб во время отпуска – он утонул, спасая от гибели собственную дочь.

"Сотрудник Мирноградского отделения полиции, находясь в отпуске на побережье водоема, спасал свою дочь, которую на матрасе унесло далеко от берега. Не рассчитав сил, полицейский утонул", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что 48-летний участковый 15 лет прослужил в правоохранительных органах. У него остались жена и двое детей. Спасти дочь мужчине все-таки удалось.

Напомним, в Сумской области около села Николаевка произошла авиакатастрофа: на кукурузное поле рухнул легкомоторный самолет, его 55-летний пилот - предположительно, он же владелец - погиб.

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Донецкая область, полицейский, дочь, утонул
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