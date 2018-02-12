В Генпрокуратуре назвали имена людей, проходящих по делу о расстрелах на Майдане

Сведения, имеющиеся в распоряжении надзорного ведомства, озвучил прокурор Янис Симонов.

"Кровавый" эпизод Революции Достоинства "РИА Новости Украина"

В деле о расстрелах на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства фигурируют шестеро людей.

С таким в понедельник, 12 февраля, на брифинге выступил сотрудник Генпрокуратуры Янис Симонов, сообщает портал "Эспрессо.TV".

По его данным, кроме бывшего президента Украины Виктора Януковича, в деле также фигурируют экс-глава СБУ Александр Якименко с заместителем Владимиром Тоцким, глава Министерства внутренних дел Виталий Захарченко и его заместители − Петр Федчук и Виктор Ратушняк.

"На сегодняшний день мы уже получили разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Якименко и Тоцкого", - резюмировал Симонов.

Напомним, ранее стало известно о том, что стало имя отдавшего снайперам приказ о расстреле Небесной Сотни.