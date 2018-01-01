В Генпрокуратуре рассказали, сколько военнослужащих находится в розыске

В ГПУ также предали огласке число обвинительных актов, направленных в суд по делам о госизмене.

Военнослужащие на КПП "Телеграф"

Более полусотни обвинительных актов по делам о государственной измене было направлено на дальнейшее рассмотрение в суд с начала проведения Антитеррористической операции на Донбассе.

Такие данные обнародовал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на собственной странице в социальной сети Facebook.

"С начала проведения АТО (а именно - с 01 апреля 2014 года) военными прокурорами Центрального региона Украины направлено в суд 56 обвинительных актов по статье о государственной измене. Из них в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины", - написал он.

По данным Лысенко, всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не выехали из Крыма для продолжения военной службы и обвиняются в дезертирстве.

"В настоящее время уже расследовано и направлено в суд 4 обвинительные акта по четырем военнослужащим. Все четыре приговорены к различным срокам лишения свободы", - резюмировал спикер ГПУ.

Напомним, ранее ранее украинский генерал рассказал о состоянии ВСУ перед началом войны с Россией.