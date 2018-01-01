В Генпрокуратуре сообщили о результате обысков в офисах "Новой почты"

Спикер ГПУ заявила об изъятии документов.

В офисах "Новой почты" нашли неучтенные наличные. Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк "Новой почты" выявлены неучтенные денежные средства.

По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Ларисы Сарган, наличные не были зафиксированы в кассе и бухгалтерской документации.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - написала она.

Сарган сообщила, что менеджмент "Новой почты" обвиняют в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах. Открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов и сборов. Пресс-секретарь добавила, что подозрение никому не было предъявлено, и мера пресечания не избиралась.

Фото: Facebook/Лариса Сарган

Фото: Facebook/Лариса Сарган

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк сообщил в Facebook, что обыски продолжались восемь часов. Он уверяет, что компания стремится быть достойной для сотрудничества с иностранными компаниями, поэтому от налогов не уклонялась.

"Мы понимаем, что сегодня быть "белой" компанией и платить все налоги в Украине - нелегко и опасно. Но мы должны быть прозрачными перед иностранными партнерами и инвесторами", - заявил менеджер.

Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

Напомним, об обысках в офисах "Новой почты" сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк. Он написал в соцсети, что представители Генпрокуратуры забрали его личный компьютер.

Затем пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль