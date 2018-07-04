В Генпрокуратуре запретили строить музей Революции Достоинства на Институтской

Информацию озвучил глава учреждения Игорь Пошивайло.

Эскиз музея Революции достоинства Минкультуры Украины

В среду, 4 июля, сотрудники Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины издали предписание, прямо запрещающее строительство музея Революции Достоинства и мемориала Небесной сотне на улице Институтская в Киеве.

Соответствующую информацию предал огласке директор учреждения Игорь Пошивайло на "Общественном радио". Как он сказал, в Генпрокуратуре запретили внесения любых изменений в архитектурный облик улицы Институтская.

"Фактически постановлением запрещаются любые действия - от изменения объектов, от запрета на снос малых архитектурных форм до запрета новых зеленых насаждений", - заявил Пошивайло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что здание музея Революции будут строить по проекту немецких архитекторов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram