В Генпрокуратуре запретили строить музей Революции Достоинства на Институтской

Информацию озвучил глава учреждения Игорь Пошивайло.
Соответствующую информацию предал огласке директор учреждения Игорь Пошивайло на "Общественном радио". Как он сказал, в Генпрокуратуре запретили внесения любых изменений в архитектурный облик улицы Институтская.
"Фактически постановлением запрещаются любые действия - от изменения объектов, от запрета на снос малых архитектурных форм до запрета новых зеленых насаждений", - заявил Пошивайло.
Напомним, ранее сообщалось о том, что здание музея Революции будут строить по проекту немецких архитекторов.
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