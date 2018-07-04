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В Генпрокуратуре запретили строить музей Революции Достоинства на Институтской

Сегодня, 00:44

Информацию озвучил глава учреждения Игорь Пошивайло.

МУзей Майдана
Эскиз музея Революции достоинства Минкультуры Украины
В среду, 4 июля, сотрудники Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины издали предписание, прямо запрещающее строительство музея Революции Достоинства и мемориала Небесной сотне на улице Институтская в Киеве.

Соответствующую информацию предал огласке директор учреждения Игорь Пошивайло на "Общественном радио".  Как он сказал, в Генпрокуратуре запретили внесения любых изменений в архитектурный облик улицы Институтская.

"Фактически постановлением запрещаются любые действия - от изменения объектов, от запрета на снос малых архитектурных форм до запрета новых зеленых насаждений", - заявил Пошивайло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что здание музея Революции будут строить по проекту немецких архитекторов. 

 

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Теги:  
Генпрокуратура, Майдан, Киев, Институтская, музей, Революция Достоинства,
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