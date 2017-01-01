В Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в 2017 году

Санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и нездоровые) составляют 1265 военнослужащих.

Названы безвозвратные потери ВСУ в 2017 году Gazeta.ua

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины в 2017 году составили почти 200 военнослужащих.

По состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойцов были ранены, сообщили в Генштабе ВСУ, пишет ВВС Украина.

А в целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и нездоровые) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

Напомним, ранее в Минобороны раскрыли, где силы АТО понесли новые потери.