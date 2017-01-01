В Генштабе сообщили, когда украинская армия получит американские Javelin

Муженко заявил, что в Украине готовят объекты для хранения Javelin.

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. поступят на вооружение украинской армии максимум через полгода и ни в коем случае не попадут в руки сепаратистов.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в Брюсселе, где он находится в штаб-квартире НАТО для участия в заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, сообщает УНИАН.

"Для того, чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией", — сообщил Муженко.

Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему он общался со своими коллегами из других стран.

"Они называют разные сроки — от двух до пяти-шести месяцев", — сказал начальник Генштаба.

Ранее сообщалось, что в ВСУ начали готовить кадры для американских Javelin.