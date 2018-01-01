"Заберите у него Твиттер". Порошенко высмеяли в Сети за пост о безвизе

За год путешествия без виз совершили около 555 тысяч украинцев.

Президента Украины Петра Порошенко в годовщину безвизового режима Украины с Евросоюзом раскритиковали за использование в Twitter слова "зрадофил".

В понедельник, 11 июня, глава государства опубликовал твит, в котором подытожил результаты безвиза между Украиной и Евросоюзом, одобренного для ровно год тому назад. За год путешествия без виз совершили около 555 тыс. украинцев (менее 3 процентов населения).

"Первая годовщина действия безвиза - это ответ всем "зрадофилам", которые уверяли, что нам его никогда и не дадут. Цифра в более 555 тысяч путешествий прекрасно демонстрирует, что мы справились!" - написал Порошенко.

Использование президентом слова "зрадофил" вызвало негодование пользователей в соцсетях.

"Объясните кто-то Петру Порошенко, что каждое слово "зрадофил" снижает его рейтинг в глазах адекватной части граждан. А еще больше - в глазах части, которая видела российскую пропаганду. Там уже давно перешли на сленг и даже мат по отношению к несогласным. И мне очень грустно что кто-то туп настолько, чтобы писать президенту такой копирайт. Еще печальнее то, что параллели с поребриком здесь притянуты за уши. Уверен что такие посты в душе лайкает Юлия Тимошенко из-под учетной записи пресс-службы Виктора Медведчука под громкие аплодисменты в программе "воскресный вечер в Соловьева". Пишите так и дальше, Петр Алексеевич. И не забывайте о "пятой колонне". В "воскресном вечере" такое любят, в "60 минутах" и у Киселева - тоже", - пишет в Facebook основатель волонтерской организации "Повернись живим" Виталий Дейнега.

"Хороший образец того, как реальное достижение можно испортить подачей. С Бабченко что-то похожее было", - отметил журналист Милан Лелич.

"Блин, или заберите у президента твиттер, или объясните, что он не может воевать с собственным народом, даже если тот его не любит и не доволен. Как и оскорблять!" - пишет журналистка Татьяна Николаенко.

В комментариях к аналогичному посту Порошенко в фейсбуке некоторые пользователи пишут, что большинство выехавших из Украины - заробитчане. "Понятно, что 550 тысяч украинцев поехали в Польшу клубнику собирать, а не в Венскую оперу", - пишет Олег Коваль.

Некоторые напомнили о курсе доллара, пообещав воспользоваться безвизом при стоимости американской валюты 10 грн./1 $.

"До с*аки такой безвиз с такими зарплатами и уровнем жизни. Те, кто мог себе позволить путешествия, прекрасно ездили и без него. Просто это очередная попытка удержаться в кресле", - пишет Макс Лехкодер.

Некто Дмитрий Иващенко даже предложил СБУ вычислять комментаторов-"зрадофилов" и аннулировать их биометрические паспорта.

"Безвиз - это хорошо! Но как много тех, кто сегодня может себе позволить выехать по этому безвизу? С вашей долбаной войной люди обнищали ровно в 3 раза! Где обещанный доллар по 8 и АТО, длящееся часы? Что-то вы не вывозите за базар!" - пишет Zohan Meyer.

11 июня 2018 года - первая годовщина действия безвизового режима Украины с Еврооюзом. Введение безвиза было одним из главных аргументов украинского руководства, подписавшего Соглашение об ассоциации с ЕС в марте 2014 года. 20 апреля 2016 Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. В то же время окончательное решение относительно безвиза, которое ожидалось еще в конце 2016 года, постоянно переносилось, в том числе из-за миграционных проблем в самом ЕС. В конце концов, Совет ЕС одобрил предоставление безвиза для украинцев с биометрическими паспортами 11 мая 2017 года. Официально граждане Украины могут путешествовать в Евросоюз без виз с 11 июня 2017 года.



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