В Госдепе уточнили информацию о расширении полномочий Волкера в Украине

В ведомстве констатировали, что мандат спецпредставителя продолжили.

В Госдепе заявили, что Курт Волкер остается при прежних полномочиях УНИАН

Полномочия специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера были продолжены, однако об их расширении речи не идет.

В офисе представителя Государственного департамента США добавили, что сообщение о расширении полномочий является ошибочным. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что спецпредставитель Госдепа Волкер "продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным".

В сообщении отмечается, что американский дипломат, как и США в целом, поддерживают "полное восстановление территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее руководитель украинской службы Голоса Америки Мирослава Гонгадзе сообщила о расширении мандата Курта Волкера в отношении Украины.

Как ранее сообщалось, 14 мая американский дипломат в седьмой раз прибыл на Донбасс для оценки гуманитарной ситуации в регионе.

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