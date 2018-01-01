В Госпогранслужбе назвали число пропавших без вести украинских пограничников

Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, сообщил Олег Слободян.

Стало известно число пропавших без вести пограничников dpsu.gov.ua

На сегодняшний день пропавшими без вести считаются четверо украинских пограничников , сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом он акцентировал внимание на отсутствии пленных пограничников.

"Сейчас нет ни одного пограничника в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести", – написал Слободян на своей странице в Facebook.

Напомним, 2 марта На Харьковщине состоялся обмен задержанных российских ФСБ-шников на похищенных украинских пограничников.

Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.