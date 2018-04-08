В Госпогранслужбе рассказали подробности попытки вывоза за границу экипажа судна "Норд"

Представители дипкорпуса РФ не предоставляли пограничникам доступа к автобусу, где находились граждане Украины.

Экипаж "Норда" пытались вывезти за границу dpsu.gov.ua

Представители генерального консульства Российской Федерации не предоставляли украинским пограничникамво время попытки вывоза их в РФ, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Представители дипкорпуса РФ не предоставляли пограничникам доступа к автобусу, где находились граждане Украины. Фактически закрыли автобус и не давали возможности даже пообщаться, аргументируя это своим дипломатическим статусом и тем, что автомобили досмотру не подлежат", — отметил спикер в комментарии "Громадському".

Дипломаты и их автомобили пользуются особым статусом на территории иностранного государства. Пограничники могут проверять их в исключительных обстоятельствах, когда есть неподтвержденные доказательства попытки совершения преступления, пояснил Слободян.

По словам спикера, на границе члены экипажа показали удостоверения, выданные российским консульством. Это стало причиной для отказа в пересечении границы. Если бы крымские моряки предъявили паспорта граждан Украины, то смогли бы выехать в Россию. Экипаж в сопровождении представителей дипкорпуса Российской Федерации вернулся в Харьков.

Ранее представитель владельца судна "Норд" Анна Шевелева сообщила, что украинская сторона гарантирует переход членам экипажа судна "Норд" в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам.

Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд". В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.