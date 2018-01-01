В Госпогранслужбе заявили о неспособности противостоять России на Азовском море

В случае "агрессивных и неадекватных действий" с российской стороны Киев готов дать ответ.

Олег Слободян dpsu.gov.ua

Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов, чтобы противостоять России.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "UA:Перший".

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", - сказал Слободян, отметив, что российские военные не перестают "демонстрировать силу".

При этом, по его словам, в случае "агрессивных и неадекватных действий" с российской стороны Киев готов дать ответ.

В понедельник, 4 июня, ВМС Украины заявили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения учений.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж считает, что своими агрессивными действиями в Азовском регионе Россия планомерно создает проблемы для украинского судоходства, что негативно сказывается и на экономике Украины.

"Благодаря своим действиям в Азовском море Россия получает доминирование в регионе, ежедневный экономический контроль над всеми отраслями украинского производства, которые так или иначе связаны с судоходством (металлургия, руда, зерно и т.д.). Плюс - РФ теперь сможет контролировать этот регион с помощью военно-морского флота и военно-воздушных сил, а в дальнейшем может стать еще и плацдармом для возможного развертывания операций против Украины", - отметил Маломуж.

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