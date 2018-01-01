В Госстате рассказали, где в Украине платят больше всего

Средний показатель по стране зарплата превысила в четырех регионах.

Названы регионы с самыми высокими зарплатами по Украине. ZN.UA

Госстат обнародовал данные по заработной плате, которую официально получали украинцы в январе-мае 2018 года.

Средний показатель по стране – 8225 грн – превышен всего в четырех регионах. Так, больше всех в этом плане повезло работникам Киеве (12721 грн), Донецкой (9173 грн), Киевской (8392 грн) и Днепропетровской (8237 грн) областей.

При этом средний размер зарплаты был выше уровня минимальной оплаты труда во всех без исключения регионах Украины, заверили в ведомстве.

А вот самый низкий уровень зарплат (не превышающий 79% от среднего показателя по Украине) был у работников Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Отмечается, что средняя номинальная зарплата за год выросла на 26,7%, а реальные заработные платы – на 11,8%.

Напомним, за первые пять месяцев этого года фрукты в Украине подорожали на 15,7%, а овощи — на 20,9%.

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