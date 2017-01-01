В ГПУ намерены ужесточить меру пресечения Гужве

В ведомстве обвинили журналиста в саботаже судебных заседаний.

В ГПУ готовят ходатайство об ужесточении меры пресечения Игорю Гужве Фото: Донпресс

Генпрокуратура Украины готовит ходатайство об изменении меры пресечения главному редактору интернет-газеты Страна Игорю Гужве

Залог, благодаря которому журналист вышел на свободу, намерены обратить в доход государства, сообщает 1 февраля пресс-служба ГПУ.

Прокурор будет требоваться, чтобы меру пресечения Гужве сменили на более строгую. В ведомстве отметили, что неоднократно вызывали журналиста в суд, но он не являлся по различным причинам, в том числе, по состоянию здоровья.

"В ходе судебного разбирательства прокурором подано ходатайство в суд в части возложения на обвиняемого дополнительных обязанностей, в том числе сдать на хранение три паспорта для выезда за границу. Однако, решением Шевченковского районного суда Киева в ходатайстве прокурора об ограничении в пользовании обвиняемым загранпаспортами отказано", – отметили в ГПУ.

Напомним, Игорь Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

Ранее Игоря Гужву обвинили в получении 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. Нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько говорил, что редакция издания Страна во главе с редактором требовали от народных избранников деньги за неразмещение "компрометирующих материалов".

Позже журналист был заключен под стражу, а затем вышел на свободу в результате внесения залога в сумме 554 тысячи гривен.