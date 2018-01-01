В ГСЧС назвали фейком возгорание электрички под Ивано-Франковском

В ведомстве настаивают, что пожара не было вообще.
"Эту информацию распространяли в Facebook. Мы не знаем ее источник, но могу сказать, что это неправда. На Прикарпатье такого пожара точно не было", - заявила она в комментарии Галицькому кореспонденту.
На своей странице в Facebook Бабушка призвала журналистов более тщательно проверять информацию, которую они распространяют.
"В частности, речь идет о пожаре поезда в Коломые", - отметила она.
Напомним, на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook сообщалось, что в результате пожала в электричке в Коломые один вагон выгорел полностью. Пассажирам пришлось выпрыгивать из окон, так как весь состав окутало черным дымом.
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