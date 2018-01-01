В Харькове авария на теплотрассе оставила без отопления сотни жилых домов, школы, детсады и больницы

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1 / 3 В Харькове произошла авария на теплотрассе (kharkiv.dsns.gov.ua)

Первый порыв трубы магистральной теплосети произошел 24 февраля.

В связи с порывом теплосети с 24 на 25 февраля в Харькове без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, первый порыв трубы магистральной теплосети произошел 24 февраля около 15:00 в Немышлянском районе города, в дальнейшем произошли еще 2 повторных порыва - около 21:00 24 февраля и около 2:00 25 февраля.

"Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 7:00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта — 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы", — подчеркивается в сообщении.

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" и "Жилкомсервис".

Причиной аварии называют долгую эксплуатацию теплосети.