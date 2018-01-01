Новая авария в Харькове: из-за прорыва трубы без отопления остались десятки жилых домов

Инцидент произошел прошлой ночью в Киевском районе областного центра.

В Харькове отопления нет, в частности, в кожно-венерологическом диспансере и тубдиспансере vidomosti-ua.com

В ночь на субботу, 3 марта, в центре Харькова произошла авария на теплосети — прорвало трубу диаметром 500 миллиметров, без отопления остались почти 100 объектов, в частности, 84 жилых дома и две детских сада.

Инцидент случился около 3:00 в Киевском районе под ул. Чернышевского, сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйко, пишет УНИАН.

По ее словам, из-за прорыва трубопровода отопления также нет в детско-юношеской спортивной школе, роддоме, медицинской части МВД, больнице, кожно-венерологическом диспансере и тубдиспансере.

На месте происшествия работали ремонтники, они откачивали воду и пытались ликвидировать порыв без проведения земляных работ. Чуйко подчеркнула, что отопление в отключенных домах планируют возобновить сегодня к вечеру.

Напомним, в Харькове 24 и 25 февраля произошли порывы теплосети, в результате которых в без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.