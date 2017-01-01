В Харькове из-за взрыва гранаты в многоэтажке погиб волонтер АТО

Сотрудники полиции Харьковщины начали активное расследование инцидента.

Последствия взрыва hk.npu.gov.ua

В Харькове в пятницу, 5 января, из-за взрыва боевой гранаты в квартире многоэтажного дома погиб волонтер АТО.

Такую информацию через свою страницу в соцсети Facebook обнародовал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Небрежное обращение с оружием и взрывными устройствами, которые находятся в незаконном обороте, продолжает ежедневно уносить жизни наших граждан. Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на третьем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 года рождения, по имеющейся информации, руководитель пансионата для престарелых, который неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась", – написал он.

В результате случившегося взрыва мужчина погиб.

"Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате", – отметил Аброськин.

Позднее представители пресс-службы ГУ Нацполиции по Харьковской области сообщили об открытии по факту инцидента уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине ветеран АТО подорвался на гранате.