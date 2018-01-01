В Харькове намерены оштрафовать бойца АТО, поджегшего на стадионе флаг "ДНР"

Нарушитель заверил, что административная ответственность его не остановит.

Полиция запрещает жечь любую атрибутику по время матча Фото: Fcaebook/Виталий Овчаренко

Правоохранители Харькова составили протокол об административном правонарушении в отношении бойца АТО и болельщика донецкого "Шахтера", который во время матча поджег флаг самопровозглашенной республики оккупированного Донбасса прямо на трибунах.

"Полиция Харькова составила протокол на бойца АТО, ультрас Шахтера — "легкое хулиганство" за сожжение флага Российской оккупационной администрации "Новороссия" на матче с Динамо в Харькове", - сообщил в Facebook Виталий Овчаренко.

По словам футбольного фаната, флаг сожгли для того, чтобы показать, что дончане не поддерживают фейковые республики и "ненавидят оккупантов" так же, как жители других областей.

В комментариях Овчаренко добавил, что протокол был составлен по причине нарушения пожарной безопасности во время проведения футбольного матча. Однако он заверил, что штраф не остановит донецких ультрас.

"В футбольных кругах есть такой лозунг, который я применю на счет сжигания оккупационных тряпок нашими ребятами и вероятных санкций за это: палили, палим и будем палить", - подытожил он.

Фото: скрин Facebook/Виталий Овчаренко

Напомним, во время матча 27-го тура чемпионата Украины "Динамо"-"Шахтер" донецкие ультрас подожгли на стадионе флаг самопровозглашенной "ДНР".