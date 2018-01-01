В Харькове неизвестные залили краской памятник бойцам УПА: видео

Информацию обнародовали представители Главка Нацполиции по Харьковщине.
Соответствующее сообщение в понедельник, 5 марта, было опубликовано на интернет-портале ГУ Нацполиции Харьковщины.
"На место происшествия выезжали руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", - заявили в полиции.
По данным харьковских журналистов, горожане после окончания следственных действий отмыли от красной краски памятник.
Напомним, ранее в Харькове облили краской памятник советскому военаначальнику Георгию Жукову.