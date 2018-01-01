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В Харькове неизвестные залили краской памятник бойцам УПА: видео

Сегодня, 16:14

Информацию обнародовали представители Главка Нацполиции по Харьковщине.

Харьков краска памятник
hk.npu.gov.ua
В парке Харькова неизвестные облили красной краской памятник погибшим бойцам "Украинской повстанческой армии".

Соответствующее сообщение в понедельник, 5 марта, было опубликовано на интернет-портале ГУ Нацполиции Харьковщины.

"На место происшествия выезжали руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", - заявили в полиции.

По данным харьковских журналистов, горожане после окончания следственных действий отмыли от красной краски памятник.

Напомним, ранее в Харькове облили краской памятник советскому военаначальнику Георгию Жукову.

 
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Харьков, Украина, УПА, полиция, памятник, краска
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