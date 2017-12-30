В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение почты и взял заложников (обновляется)

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В субботу, 30 декабря, в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина захватил отделение "Укрпочты".

Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди, сообщает "Украинская правда".

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

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