В Харькове разгромили офис ЛГБТ-сообщества

Полиция изъяла с места преступления корпус гранаты.

Вечером в среду неизвестные атаковали офис ЛГБТ-сообщества, расположенный в переулке Подольский в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Информация о происшествии в Основянский отдел полиции 4 июля около 21.00. Неизвестные в противогазах ворвалась в помещение, бросили дымовую шашку и распылили газ, после чего устроили погром.

Полиция изъяла с места преступления корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Возбуждено уголовное дело.

В начале июля около 10 неизвестных напали в Кривом Роге на главу оргкомитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко, его госпитализировали.

Нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, когда Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля. Cвидетели обратились в полицию, но через несколько минут им перезвонили, сообщив, что на место выезжать никто не планирует, а свидетелей опросят в отделении. Золотченко находится в больнице.

Это уже второе раз за год нападение на Золотченко - первое совершено в январе этого года - тогда дело закрыли из-за отсутствия подозреваемых.

17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек. Попытки воспрепятствовать проведению акции предприняли участники националистической организации С14 и религиозные активисты.

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