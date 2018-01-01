В Харькове снова разбили мемориальную доску советскому маршалу Жукову: фото

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1 / 2 В Харькове разбили мемориальную доску Жукову (@freikorps.org)

Харьков — не место памяти палачей украинского народа, заявили в организации "Фрайкор".

В Харькове снова разбили памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову, которая была установлена на фасаде школы №127.

"Ночные ветры в очередной раз снесли табличку Жукову. Надеемся, неуемное руководство школы наконец успокоится. Харьков — не место памяти палачей украинского народа", — говорится в сообщении в сообщении на странице организации "Фрайкор" в Facebook.

Отметим, что на уничтоженной доске была надпись: "Легендарный полководец ХХ века, маршал Советского Союза Г. К. Жуков".

Напомним, ранее неизвестные в Харькове уже уничтожали мемориальную доску, а также сносили бюст Жукова.

Как известно, в "Институте национальной памяти" заявили о том, что памятники маршалу Жукову в Украине являются незаконными.

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