В Харькове вандалы раскрасили памятник воинам УПА в цвета польского флага, видео

Монумент залили красной и белой краской.

В Харькове осквернили памятный знак воинам УПА. Фото: Misto.kh.ua

В Харькове 13 февраля неизвестные залили краской памятный знак воинам Украинской Повстанческой Армии, расположенный в Молодежном парке.

Злоумышленники действовали ночью или рано утром, сообщает местный ресурс Misto.kh.ua.

Для осквернения монумента вандалы использовали краску белого и красного оттенков. На памятник она была нанесена таким образом, что результат преступных действий напоминает цвета польского флага.

Напомним, памятный знак УПА в Харькове — монумент в честь участников Украинской Повстанческой Армии, установленный Харьковской краевой организацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского городского совета. Он неоднократно подвергался осквернению и разрушению. В 2008 году городской голова Харькова М. М. Добкин "предлагал обменять" харьковский камень в честь воинов УПА на постамент памятника Ленина в Ивано-Франковске, в конце 2009 года согласился оставить памятник на своём месте ради "сохранения политического спокойствия в регионе".

Как сообщалось ранее, в Черкасской области в центре города Смела неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни.