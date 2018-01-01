В Харькове выгнали со службы копов, которые для развлечения избили мужчину на вокзале

Наказание также получили командир взвода полиции и вр.и.о. отдела полиции, где служили все трое полицейских.

Таким людям не место в "рядах", заявили в полиции Харькова УНИАН

В Харькове с позором уволили со службы двух старших сержантов и капрала сектора патрульной полиции , избивших мужчину на вокзале ради развлечения; официальная формулировка - "превышение служебных полномочий".

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в Facebook.

"Вчера после тщательного изучения материалов служебной проверки, видеоматериалов без всякого сомнения подписал приказ об увольнении из рядов полиции сотрудников сектора патрульной полиции Холодногорского отдела полиции. Своим вызывающим, позорным поведением они грубо нарушили один из принципов деятельности полиции – соблюдение прав и свобод человека", - заявил Бех.

Командир полицейского взвода, в котором проходили службу молодчики, получил предупреждение о неполном служебном соответствии должности. Кроме этого, был наказан и вр.и.о. начальника Холодногорского отдела полиции - он получил строгое предупреждение о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины, прав и свобод граждан.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено применение физической силы харьковскими полицейскими к неизвестному мужчине. Позднее оказалось, что "служители порядка" избивали мужчину сугубо ради развлечения. В полиции начали служебное расследование, копов отстранили от службы.

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