В Харьковской области город надолго остался без воды: причина названа, но денег нет

В горсовете Лозовой отмечают, что необходима полная замена коллектора.

К домам жителей Лозовой организован технический подвоз воды Фото: lozovarada.gov.ua

В городе Лозовая Харьковской области жители остались без водоснабжения из-за поломки коллектора протяженностью 2,4 тысячи метров.

"Заместитель председателя Харьковской области Евгений Шахненко подчеркнул, что необходима полная замена коллектора протяженностью 2400 метров, который полностью износился. Сейчас ведутся работы по устранению аварии возле домов 12, 13 в 4-м микрорайоне. На следующей сессии областного совета руководство области будет выходить с предложением к областным депутатам о выделении средств на замену коллектора", - сообщается на сайте городского совета Лозовой.

Отмечается, что в дома горожан вода не подается уже несколько дней. Технический завоз воды во дворы местных жителей был начат 1 апреля.

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил, что техногенной катастрофы, связанной с обвалом коллектора, удалось избежать, авария локализована. Однако нужна полная реконструкция коллектора, местные власти в данный момент смогли выделить финансирование только на приобретение канализационной трубы для аварийных участков.

В горсовете подсчитали, что на полную замену коллектора необходимо 17 миллионов гривен.

Когда в домах лозовчан снова появится проточная вода – пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что 45-тысячная Лозовая осталась без воды из-за полного разрушения коллектора и перегрузки канализационной системы. Ранее коллектор уже приходилось отключать на две недели, однако на минувших выходных он обвалился окончательно.