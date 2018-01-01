В Херсоне суд избрал меру пресечения капитану задержанного российского судна "Норд"

Меру пресечения Владимиру Горбенко избрали до 31 мая.

Задержанное российское судно "Норд" Фото: Государственная пограничная служба Украины

В пятницу, 6 апреля, в Херсоне городской суд избрал меру пресечения капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко в виде содержания под стражей с возможностью залога.

Сумма залога составляет 35 тысяч 240 гривен. Меру пресечения избрали до 31 мая, передает корреспондент ТСН.

При этом прокурор в своем выступлении отметил, что Горбенко препятствовал осуществлению досудебного следствия, а именно — связывался по рации с представителями пограничной службы ФСБ.

Сам Горбенко, по его словам, ни с кем кроме судовладельца не общался. Своей вины в статье, которую ему инкриминируют, не усматривает. Адвокаты готовят апелляцию. Наказание, согласно статье, которую ему инкриминируют, предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

Судно "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.