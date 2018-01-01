В Херсонской области столкновение моторных лодок привело к жертвам: фото

По информации полиции, виновник инцидента задержан.

Нарушение правил управления водным транспортом привело к жертвам Национальная полиция Украины

В Бериславском районе Херсонской области в акватории Днепра столкнулись две моторные лодки, одна из которых называется "Крым".

По информации пресс-службы Нацполиции, в результате происшествия один пассажир погиб на месте и 8-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. Отмечается, что всего в лодке находилось шесть человек, трое из которых дети.

"Лодка УНО 2420, которой управлял Тищенко Сергей Сергеевич 1982 года рождения, ударила лодку "Крым" на большой скорости и скрылась с места происшествия. Потерпевших в Каховку в яхт-клуб "Максимарин" доставили люди, которые отдыхали неподалеку", – говорится в сообщении полиции.

По данным, не совместимые с жизнью травмы получил сын владельца лодки "Крым", 41-летний Руслан Лазуньов, который умер по дороге в больницу. Предполагаемый виновник ДТП на воде является жителем города Таврийск, его уже задержали и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Национальная полиция Украины

В ГСЧС обнародовали имена и данные всех пострадавших:

- Лазуньов Валерий Степанович, 1955 год рождения, владелец лодки "Крым";

- Лопаткин Дэвид Вадимович, 2010 год рождения, сейчас находится в реанимации;

- Лопаткин Михаил Вадимович, 2013 год, находится дома;

- Лопаткина Оксана Николаевна, 1982 год рождения, мать вышеуказанных детей, в настоящее время находится в больнице возле сына;

- Вербицкая Кира Витальевна, 2007 год рождения, находится дома.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о нарушении правил управления водным транспортом.

Напомним, 30-летняя "Missis World-2018" Сания Шакирова погибла в ДТП. Авария произошла в ночь со 2 на 3 июня в Кыргызстане.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram