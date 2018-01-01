В Хмельницкой области красно-черный флаг приравняли к государственному

Депутаты требуют от парламента официального признания символа.

В Хмельницкой области узаконили красно-черный флаг Фото: ye.ua

Во всех государственных учреждениях Хмельницкой области красно-черный флаг будет использоваться наравне с сине-желтым.

Соответствующее решение поддержали депутаты областного совета, сообщает местный ресурс ye.ua.

Народные избранники проголосовали за признание красно-черного флага практически в полном составе, лишь один человек воздержался, а пятеро не голосовали.

Глава облсовета Михаил Загородный заявил, что уже дал поручение аппарату совета подготовить обращение к Украинскому институту национальной памяти, чтобы получить список памятных дат, связанных с выдающимися событиями и лицами национально-освободительной борьбы. В эти дни вывешивание красно-черного флага будет обязательным.

В Хмельницком облсовете заявили, что готовится обращение к парламенту о признании красно-черного флага, как боевого флага национально-освободительной борьбы украинского народа, и об использовании его параллельно с государственным.

Напомним, это не первая область, где флагу ОУН дан официальный статус. Ранее за такое решение проголосовали депутаты городского совета Львова.