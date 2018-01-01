В ходе ликвидации пожара на спиртзаводе в Збараже эвакуировали 350 человек

Пожар локализован спасателями.
В Збараже Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар на недействующем спиртзаводе, который произошел в результате взрыва.
В ходе тушения пожара было эвакуировано 350 жителей близлежащих частных домов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Пожар ликвидирован спасателями в 23:55.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что на спиртовой базе Зарубинецкого спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей объемом 480 тонн, в результате чего вспыхнул пожар.
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