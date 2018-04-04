В Ивано-Франковске намерены штрафовать за побелку бордюров и столбов

В горсовете убеждены, что такое благоустройство города бесполезно расходует ресурсы и время.

За побелку жителям Ивано-Франковска грозит штраф Фото: ua.livejournal.com

Ивано-Франковске департамент жилищной, коммунальной политики и благоустройства при городском совете выступил с инициативой введения штрафов за побелку бордюров и столбов в черте города.

"В новых правилах доброустроя, которые ожидают утверждения, за побелку бордюров и столбов будут наказывать. Это бесполезное расходование времени и ресурсов", - цитирует местное издание "Город" директора департамента Михаила Смушака.

По словам чиновника, коммунальные службы Ивано-Франковска уже много лет назад отказались от этой советской традиции. Однако побелкой по-прежнему занимаются структурные подразделения культуры, медицины и некоторые другие. Смушак подчеркнул, что сейчас как-то запретить побелку или наказать на такие действия госдепартамент не имеет полномочий.

Отмечается, что на следующей сессии городского совета, которая пройдет в мае, за такие действия депутаты введут штрафные санкции.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске предали земле скелетированные останки 134-х человек, которые в 1939-1941 годах были жестоко убиты в НКВД СССР. Траурная церемония состоялась в урочище Демьянов Лаз.