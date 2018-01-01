В Ивано-Франковске попросили освятить стадион после выступления Винника

Автор петиции обратил внимание, что на концерте присутствовали замужние женщины, у которых могли возникнуть "греховные мысли".

Олег Винник УНИАН

На сайте вано-Франковского горсовета появилась петиция с предложением освятить Центральный стадион "Рух" после того как на нем выступил украинский певец Олег Винник

По мнению инициатора обращения, писателя Олега Украинца в песнях Винника присутствует пропаганда алкоголизма, антихристианства, а также развратные фантазии.

"На концерте могли быть маленькие дети, не говоря уже о жителях окрестных домов, которые вынуждены были слушать пропаганду алкоголизма ("Мне не все равно, с кем ты пьешь вино"), развратных фантазий ("Ты летала в чьих-то сладких снах"), измены ( "Ах, как жесток обман, у тебя с другим роман"), антихристианства (ошибочное мнение: "Человек - отчасти Бог") и др.", - сказано в тексте петиции.

Автор также обратил внимание, что на концерте присутствовали замужние женщины, у которых могли возникнуть "греховные мысли" во время некоторых песен. Украинец отметил, что Винник исполнял большинство своих песен на русском языке, "несмотря на боевые действия на востоке Украины".

Напомним, в городской отдел полиции Ивано-Франковска вызвали одного из организаторов фестиваля Porto Franko в связи с эпатажным выступлением в рамках мероприятия музыкальной группы "Хамерман уничтожает вирусы", солисты которой появились на сцене практически обнаженными.

Как ранее сообщалось, резонанс возник после того, как ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив дал распоряжение провести обряд освящения дворца магнатов Потоцких - из-за выступления экстравагантного музыкального коллектива.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram