В кабинете главы САП Хородницкого нашли прослушку - СМИ

Надо признать, место для установки жучков было выбрано весьма оригинальное.

Назар Холодницкий УНИАН

В рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во вторник, 20 марта, были обнаружены специальные подслушивающие устройства.

Такое сообщение со ссылкой на собственные источники опубилковал портал "Обозреватель".

Согласно обнародованным данным, "прослушку" установили детективы НАБУ. Устройства якобы были спрятаны в аквариуме, находящемся в кабинете.

Также установлено, что подложил их, по всей вероятности, сотрудники фирмы, занимавшийся обслуживанием аквариумов.

Представители САП на данный момент никак не подтвердили данное сообщение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАБУ и САП закончили расследовать дело бывшего прокурора-"важняка" Дмитрия Суса.